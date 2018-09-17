Путин – Орбан: энергетика и политика

В Москве готовятся к переговорам президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Главной темой, по заявлению Будапешта, будет увеличение товарооборота, и прежде всего укрепление сотрудничества в энергетике.

Наблюдатели говорят и о политике. Виктор Орбан входит в число тех влиятельных европейцев, которые выступают за снятие санкций с России. В Москве не видят ничего удивительно в его стремлении укреплять отношения:

«Сейчас очень многие политические силы в Европе поворачиваются к России, ища в ней некую альтернативу идеологии глобалистского культурного типа. Не только Венгрия: то же самое делает часть французского общества, в Германии, в Италии. А венгры, действительно, очень последовательно проводили политику отстаивания своих национальных интересов. Для России это очень важно, поскольку мы тоже отстаиваем свои национальные интересы», — говорит зав. кафедры международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ.

В Венгрии противники Виктора Орбана, наоборот, называют его лишь инструментом в руках Кремля, что уже привело к серьёзному конфликту с Евросоюзом, когда Европарламент обвинил венгерское руководство в нарушении основополагающих демократических принципов:

«Естественно, отношения между Россией и Венгрией абсолютно асимметричны. Как говорило российское агентство „Спутник“, Венгрия и Виктор Орбан служат в руках Москвы и Путина тараном против европейских санкций и всего Евросоюза. А таран вряд ли можно считать равноправным партнёром в переговорах», — считает политолог Петер Креко.

Это уже седьмая встреча двух лидеров за пять лет. Предыдущая состоялась в середине июля: Виктор Орбан приезжал в Москву на финал Чемпионата мира по футболу.