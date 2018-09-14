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Россия

TheCube, главное в соцсетях: неделя без сатисфакции

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TheCube, главное в соцсетях: неделя без сатисфакции

TheCube, главное в соцсетях: неделя без сатисфакции
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В России неделя сатисфакций. Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов ждёт сатисфакции от политика Алексея Навального, Великобритания ждёт сатисфакции за Солсбери, но вопрос о том, добьётся ли кто-то из них успеха, остаётся открытым.

Российские граждане Александр Петров и Руслан Баширов, которых Великобритания подозревает в применении химического оружия в Солсбери, по совету Путина дали интервью. Пришли они на телеканал RT, как они сами объяснили, «просить защиты». Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверяет, что они позвонили её на личный мобильный, хотя в этом, по её мнению, нет ничего странного.

Рассказы о любви к «Солцберийскому собору» и непроходимых снежных завалах в Лондоне и Солсбери поражали воображение комментаторов.

Журналист Сергей Доренко назвал выступление предполагаемых сотрудников спецслужб «стыдобищей», которую надо забыть из любви в ГРУ.

Официальный Лондон уже назвал заявления Петрова и Баширова ложью, но смогут ли они послужить для защиты позиций Москвы в этом деле? Добьётся ли Лондон сатисфакции раньше, чем главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов?

Генерал вызвал политика Алексея Навального на баттл. Обошлось без рэпа, но сохранились стилистически-верные рассуждения о том, кто круче.

Сам Навальный сидит под арестом и ответить не может, а его сторонники высмеяли Золотова за «гопническую», по их словам, манеру общаться, призвали пользователей соцсетей вызывать генерала на дуэль.

Тем временем, стало известно, что площадку для боя Золотова с Навальным готова предоставить Федерация бокса. Идею поединка поддержала генеральный продюсер МатчТВ Тина Канделаки.

Борис Акунин напомнил, что выбор оружия на дуэли принадлежит ответчику.

Черт, как интересно жить в России. Генерал Золотов вызвал арестанта Навального на дуэль! Водевиль какой-то. Мне...

Publiée par Akunin Chkhartishvili sur Mardi 11 septembre 2018

Супруга Алексея Навального Юли восприняла заявление Золотова как угрозу.

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Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь. Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову - презрение. Я презираю его как вора и труса. Он - трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он - трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и  что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги. Он - трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше - какая разница.  Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.

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Подключиться к баттлу с Золотовым Навальный сможет не раньше конца сентября, когда завершится срок его административного ареста. А пока нам остаётся оценивать, кто в этом баттле выступает круче: MC главнокомандующий или команда Навального. И получит ли Золотов сатисфакцию раньше Лондона...

Видеомонтаж • Андрей Позняков