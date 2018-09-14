TheCube, главное в соцсетях: неделя без сатисфакции

В России неделя сатисфакций. Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов ждёт сатисфакции от политика Алексея Навального, Великобритания ждёт сатисфакции за Солсбери, но вопрос о том, добьётся ли кто-то из них успеха, остаётся открытым.

Российские граждане Александр Петров и Руслан Баширов, которых Великобритания подозревает в применении химического оружия в Солсбери, по совету Путина дали интервью. Пришли они на телеканал RT, как они сами объяснили, «просить защиты». Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверяет, что они позвонили её на личный мобильный, хотя в этом, по её мнению, нет ничего странного.

Рассказы о любви к «Солцберийскому собору» и непроходимых снежных завалах в Лондоне и Солсбери поражали воображение комментаторов.

Журналист Сергей Доренко назвал выступление предполагаемых сотрудников спецслужб «стыдобищей», которую надо забыть из любви в ГРУ.

Официальный Лондон уже назвал заявления Петрова и Баширова ложью, но смогут ли они послужить для защиты позиций Москвы в этом деле? Добьётся ли Лондон сатисфакции раньше, чем главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов?

Генерал вызвал политика Алексея Навального на баттл. Обошлось без рэпа, но сохранились стилистически-верные рассуждения о том, кто круче.

Сам Навальный сидит под арестом и ответить не может, а его сторонники высмеяли Золотова за «гопническую», по их словам, манеру общаться, призвали пользователей соцсетей вызывать генерала на дуэль.

Тем временем, стало известно, что площадку для боя Золотова с Навальным готова предоставить Федерация бокса. Идею поединка поддержала генеральный продюсер МатчТВ Тина Канделаки.

Борис Акунин напомнил, что выбор оружия на дуэли принадлежит ответчику.

Черт, как интересно жить в России. Генерал Золотов вызвал арестанта Навального на дуэль! Водевиль какой-то. Мне... Publiée par Akunin Chkhartishvili sur Mardi 11 septembre 2018

Супруга Алексея Навального Юли восприняла заявление Золотова как угрозу.

Подключиться к баттлу с Золотовым Навальный сможет не раньше конца сентября, когда завершится срок его административного ареста. А пока нам остаётся оценивать, кто в этом баттле выступает круче: MC главнокомандующий или команда Навального. И получит ли Золотов сатисфакцию раньше Лондона...