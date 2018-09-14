В России неделя сатисфакций. Главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов ждёт сатисфакции от политика Алексея Навального, Великобритания ждёт сатисфакции за Солсбери, но вопрос о том, добьётся ли кто-то из них успеха, остаётся открытым.
TheCube, главное в соцсетях: неделя без сатисфакции
TheCube, главное в соцсетях: неделя без сатисфакции
Российские граждане Александр Петров и Руслан Баширов, которых Великобритания подозревает в применении химического оружия в Солсбери, по совету Путина дали интервью. Пришли они на телеканал RT, как они сами объяснили, «просить защиты». Главный редактор RT Маргарита Симоньян уверяет, что они позвонили её на личный мобильный, хотя в этом, по её мнению, нет ничего странного.
Рассказы о любви к «Солцберийскому собору» и непроходимых снежных завалах в Лондоне и Солсбери поражали воображение комментаторов.
Журналист Сергей Доренко назвал выступление предполагаемых сотрудников спецслужб «стыдобищей», которую надо забыть из любви в ГРУ.
Официальный Лондон уже назвал заявления Петрова и Баширова ложью, но смогут ли они послужить для защиты позиций Москвы в этом деле? Добьётся ли Лондон сатисфакции раньше, чем главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов?
Генерал вызвал политика Алексея Навального на баттл. Обошлось без рэпа, но сохранились стилистически-верные рассуждения о том, кто круче.
Сам Навальный сидит под арестом и ответить не может, а его сторонники высмеяли Золотова за «гопническую», по их словам, манеру общаться, призвали пользователей соцсетей вызывать генерала на дуэль.
Тем временем, стало известно, что площадку для боя Золотова с Навальным готова предоставить Федерация бокса. Идею поединка поддержала генеральный продюсер МатчТВ Тина Канделаки.
Борис Акунин напомнил, что выбор оружия на дуэли принадлежит ответчику.
Супруга Алексея Навального Юли восприняла заявление Золотова как угрозу.
Подключиться к баттлу с Золотовым Навальный сможет не раньше конца сентября, когда завершится срок его административного ареста. А пока нам остаётся оценивать, кто в этом баттле выступает круче: MC главнокомандующий или команда Навального. И получит ли Золотов сатисфакцию раньше Лондона...