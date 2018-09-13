Вызов принят, но пока не самим ответчиком. В социальных сетях прошёл флешмоб, участники которого вызывали на поединок главу Росгвардии Виктора Золотова. Одно из первых видеообращений опубликовал двукратный рекордсмен России в категории «Мастерс» Виктор Солдатов: он вызвал генерала на плавательную дуэль.
Сатисфакция для Золотова
Сатисфакция для Золотова
Золотову предлагали попробовать выжить за порогом бедности, испытать себя в компьютерных играх, его вызывали на сражение подушками, на математическое состязание, на бой на бровях.
Противостояние Золотова с Навальным связывают с резонансным расследованием Фонда борьбы с коррупцией о возможных хищениях при закупках продуктов питания для бойцов Росгвардии.
Сам Навальный публично ответить на заявление генерала пока не может: он находится под арестом по очередному административному делу. Его супруга Юлия Навальная написала, что воспринимает заявление главы Росгвардии как угрозу своей семье, но призвала не бояться.
Навальный публично ответить на заявление генерала, которого называют руководителем крупнейшей силовой структуры в стране и бывшим охранником Путина, пока не может: он находится под арестом по очередному административному делу о нарушении порядка проведения митингов.