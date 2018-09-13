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Россия

Сатисфакция для Золотова

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Сатисфакция для Золотова

Сатисфакция для Золотова
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Вызов принят, но пока не самим ответчиком. В социальных сетях прошёл флешмоб, участники которого вызывали на поединок главу Росгвардии Виктора Золотова. Одно из первых видеообращений опубликовал двукратный рекордсмен России в категории «Мастерс» Виктор Солдатов: он вызвал генерала на плавательную дуэль.

Золотову предлагали попробовать выжить за порогом бедности, испытать себя в компьютерных играх, его вызывали на сражение подушками, на математическое состязание, на бой на бровях.

Противостояние Золотова с Навальным связывают с резонансным расследованием Фонда борьбы с коррупцией о возможных хищениях при закупках продуктов питания для бойцов Росгвардии.

Сам Навальный публично ответить на заявление генерала пока не может: он находится под арестом по очередному административному делу. Его супруга Юлия Навальная написала, что воспринимает заявление главы Росгвардии как угрозу своей семье, но призвала не бояться.

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Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь. Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотову - презрение. Я презираю его как вора и труса. Он - трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он - трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и  что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги. Он - трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше - какая разница.  Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.

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Навальный публично ответить на заявление генерала, которого называют руководителем крупнейшей силовой структуры в стране и бывшим охранником Путина, пока не может: он находится под арестом по очередному административному делу о нарушении порядка проведения митингов.

Видеомонтаж • Андрей Позняков