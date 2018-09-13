Сатисфакция для Золотова

Вызов принят, но пока не самим ответчиком. В социальных сетях прошёл флешмоб, участники которого вызывали на поединок главу Росгвардии Виктора Золотова. Одно из первых видеообращений опубликовал двукратный рекордсмен России в категории «Мастерс» Виктор Солдатов: он вызвал генерала на плавательную дуэль.