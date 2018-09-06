"Дело Скрипалей" в Совбезе ООН

Кремль несет непосредственную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом в марте этого года, об этом в четверг заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес.

По этому поводу Соединенное королевство созвало заседание Совета безопасности ООН.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне назвала имена предполагаемых отравителей Скрипалей и заявила о их причастности к службам внешней разведки России - ими, по мнению полиции и Скотленд-ярда, были два офицера ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которые вероятнее всего действовали с одобрения высокопоставленных российских чиновников.

"На основе данных британских спецслужб, правительство пришло к выводу, что эти двое мужчин - офицеры российской военной разведки, также известной как ГРУ", - заявила Мэй.

Москва все обвинения отвергает, называя их необоснованными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс получения британских виз очень сложный и в посольстве должны были сохраниться отпечатки пальцев названных граждан.

На все официальные запросы России, предоставить отпечатки пальцев подозреваемых, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Британия ответила отказом, добавив, что обнародованные имена и фотографии подозреваемых "ни о чем России не говорят"

"Дело Скрипалей" - камень преткновения в отношениях Великобритании и России. В марте этого года, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отправлены, как утверждает Лондон, нервно-паралитическим веществом "Новичок" в своем доме в городе Солсбери. В инциденте Великобритания с самого начала обвиняла российскую сторону, которая в свою очередь причастность к отравлению отрицает.