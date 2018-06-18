Египетские болельщики возлагают большие надежды на нападающего сборной Мохамеда Салаха в предстоящем матче с Россией. После поражения от Уругвая от Салаха ожидают, что он обеспечит выход Египта из группы. Портреты футболиста можно встретить буквально повсюду в Каире. На родине о нём говорят как о национальном герое.
Египтяне надеются на Салаха
Египтяне надеются на Салаха
Египетская сборная тем временем тренируется в Чечне: местные власти подчёркивают, что особенно тепло встречают египтян и Салаха в частности. В день рождения нападающему подарили стокилограммовый торт с золотой бутцей. Глава региона Рамзан Кадыров просил футболиста сопровождать его в поездке на стадион, где зрители встретили их овациями.
Матч Россия-Египет пройдёт 19 июня на стадионе Крестовский в Петербурге. Начало в 21:00 по московскому времени.