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Спорт

Банкет не подружил Салаха и Кадырова

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Банкет не подружил Салаха и Кадырова

Банкет не подружил Салаха и Кадырова
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«Заслуженная честь» для Кадырова и «спорт без политики» для Салаха. Неоднозначный банкет с главой Чеченской Республики закончился для египетского футболиста скандалом. Источники Associated Press ранее заявили об уходе футболиста из сборной Египта, но египетские чиновники эту информацию опровергли.

Сам Рамзан Кадыров во времня званого ужина присудил звезде футбола «почетное гражданство» страны, правда Мохаммед Салах, по словам анонимного источника CNN, не хочет быть использован в политических целях и быть вовлечен в истории, не связанные с футболом.

Тренировочная база сборной Египта, за которую играл Салах, на время ЧМ-2018 находилась в Грозном. На мундиале египтяне проиграли сборным Уругвая и России и лишились выхода в плей-офф.