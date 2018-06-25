«Заслуженная честь» для Кадырова и «спорт без политики» для Салаха. Неоднозначный банкет с главой Чеченской Республики закончился для египетского футболиста скандалом. Источники Associated Press ранее заявили об уходе футболиста из сборной Египта, но египетские чиновники эту информацию опровергли.
Банкет не подружил Салаха и Кадырова
Банкет не подружил Салаха и Кадырова
Сам Рамзан Кадыров во времня званого ужина присудил звезде футбола «почетное гражданство» страны, правда Мохаммед Салах, по словам анонимного источника CNN, не хочет быть использован в политических целях и быть вовлечен в истории, не связанные с футболом.
Тренировочная база сборной Египта, за которую играл Салах, на время ЧМ-2018 находилась в Грозном. На мундиале египтяне проиграли сборным Уругвая и России и лишились выхода в плей-офф.