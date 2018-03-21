Глава МИД Великобритании сравнил Путина с Гитлером

Владимир Путин ведёт себя агрессивно, самоуверенно и не считается с мнением зарубежных партнёров. Такое мнение о президенте России министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказывал во время очередного отчёта перед парламентариями.

С лидером нацистской Германии глава МИД сравнил российского президента в связи с обсуждением частичного бойкота предстоящего Чемпионата мира по футболу. Джонсон утвердительно ответил на вопрос, будет ли Путин использовать Мундиаль так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры: «Что касается вашего описания того, что будет происходить на Чемпионате мира в Москве и других городах, — мне кажется, сравнение с 1936, безусловно, верно».

Джонсон напомнил, что на игры в России по решению Кабинета министров не поедут ни члены правительства, ни представители королевской семьи. В то же время он отметил, что чиновники считают себя не в праве не допускать к соревнованиям футболистов национальной сборной.

В ходе слушаний в Парламенте Джонсон в очередной раз заявил, что уверен в причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Глава МИД воспринимает Россию как угрозу для Великобритании, которая, по его словам, в этом противостоянии выступает как страна-носитель ценностей демократии. Джонсон противопоставлял Соединённое Королевство России как государство, которое отстаивает ценности западной цивилизации на международной арене, — в частности, в Прибалтике и Сирии, — вопреки попыткам Москвы навязать свои подходы.

Нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Джонсон связал с подготовкой к президентским выборам. Весь скандал, по его мнению, был полезен Путину для сплочения электората. Российскому избирателю близок образ врага, созданию которого способствовала ситуация вокруг отравления в Солсбери, — рассказал Джонсон парламентариям.

В России все обвинения категорически отвергают. Посольство в Лондоне заявляло, что бывшего двойного агента могли отравить британские спецслужбы британским же ядом, затем была представлена версия о чешском происхождении отравляющего вещества. Это спровоцировало дипломатический скандал с участием Праги. Москва требует доказательств и права участвовать в расследовании обстоятельств ЧП в Солсбери.