Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отравление бывшего полковника ГРУ в Великобритании свидетельствует "о полном неуважении к человевеческим жизням" и стало "неприемлемым нарушением норм международного права".
Отравление в Солсбери: НАТО призывает, Россия отрицает
Генсек НАТО назвал отравление в Солсбери "неприемлемым нарушение норм международного права". Постпред РФ при ЕС говорит об отсутствии доказательств.
Отравление в Солсбери: НАТО призывает, Россия отрицает
На пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном он сказал: "При нападение в Солсбери впервые на территории стран Альянса использовалось отравляющее нервно-паралитического вещество. Реакция России пока что лишь продемонстрировала явное пренебрежение к всеобщему миру и безопасности. Мы призываем Россию полностью рассекретить программу "Новичок" перед Организацией по запрещению химического оружия".
В свою очередь, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов полагает, что британские власти в данной ситуации не выполнили свои международные обязательства по ряду конвенций, в частности, отказавшись предоставить доступ к Юлии Скрипаль.
В эксклюзивном интервью телеканалу "Евроньюс" Владимир Чижов прокомментировал заявления российской стороны о возможной причастности к инциденту научно-технического центра Министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне.
Евроньюс: Господин посол, вы ранее говорили, что нервно-паралитическо веществоь использованное при нападении в Великобритании , могло поступить из британской лаборатории. как у вас етсь доказательства?
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов: "Я тогда говорил о сложившейся ситуации, что у нас не было доказательств. И сейчас нет — ни у меня, ни у моего правителства — никаких доказтаельств использования какого-либо нервно-паралитического вещества".
Евроньюс: Тогда зачем выдвигать обвинения в том, что оно могло поступить из британской лаборатории?
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов: "Я лишь обратил внимание на географическую близость военного объекта в Портон Дауне. Восемь миль — это гораздо бличже, чем, скажем, Москва".