«Принцип взаимности никто не отменял», — напомнил глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя дело об отравлении экс-полковника ГРУ. Он обвинил Лондон в проведении антироссийской политики: «Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений».
Лавров Великобритании: Не надо нервничать
Лавров Великобритании: Не надо нервничать
Точка зрения
Всем бы пошло на пользу, в первую очередь самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоилисьглава МИД России
Отравление в Солсбери стало одной из тем переговоров Лаврова с его японским коллегой Таро Коно. Стороны сошлись во мнении, что позиция Великобритании нуждается в обоснованиях и доказательствах. Заявления правительства Соединённого Королевства о причастности Москвы к покушению на убийство с использованием химического оружия Лавров назвал «лирикой».
Тем временем российский МИД созвал дипломатов в Москве на брифинг по делу Скрипаля. Им обещали встречу с экспертами по химическому оружию и разбор обвинений в адрес России. Послы стран-членов Совбеза ООН отказались участвовать в этом мероприятии.