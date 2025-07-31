Видео. Предупреждения о цунами в Японии и США сняты. Чили остается в режиме повышенной готовности

В то время как Япония и США сняли предупреждения об угрозе цунами, некоторые страны Южной Америки сохранили чрезвычайные меры.

Чили повысило уровень тревоги до максимального, что привело к эвакуации людей вдоль его обширного побережья. Колумбия распорядилась закрыть пляжи и остановить морское движение, а Эквадор отменил занятия в прибрежных районах, включая Галапагосские острова.

В Панаме прибрежные районы оставались под наблюдением, рыбакам рекомендовалось оставаться на берегу.

Землетрясение, одно из самых сильных когда-либо зарегистрированных, произошло вдоль Тихоокеанского "Огненного кольца" и вызвало несколько мощных афтершоков.