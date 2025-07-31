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Лодки стоят на берегу в Веракрусе, Панама, после того, как рыбаки убрали их из воды в качестве меры предосторожности после предупреждения о цунами, последовавшего за землетрясением у побережья России.
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Видео. Предупреждения о цунами в Японии и США сняты. Чили остается в режиме повышенной готовности

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Предупреждения о цунами были объявлены в странах с выходом к Тихому океану после землетрясения магнитудой 8,8 у российского полуострова Камчатка.

В то время как Япония и США сняли предупреждения об угрозе цунами, некоторые страны Южной Америки сохранили чрезвычайные меры.

Чили повысило уровень тревоги до максимального, что привело к эвакуации людей вдоль его обширного побережья. Колумбия распорядилась закрыть пляжи и остановить морское движение, а Эквадор отменил занятия в прибрежных районах, включая Галапагосские острова.

В Панаме прибрежные районы оставались под наблюдением, рыбакам рекомендовалось оставаться на берегу.

Землетрясение, одно из самых сильных когда-либо зарегистрированных, произошло вдоль Тихоокеанского "Огненного кольца" и вызвало несколько мощных афтершоков.

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