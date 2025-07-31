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Женщины реагируют возле разрушенного многоквартирного дома после ракетного удара России в Киеве, Украина, четверг, 31 июля 2025 года
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Видео. Восемь погибших, более 120 раненых и сильные разрушения в Киеве после массированной атаки РФ

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До восьми возросло число жертв массированного российского удара по Киеву в ночь на четверг. Днём из-под завалов одного из разрушенных домов достали живого мужчину. Сообщается о многочисленных разрушениях в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском р-нах, пострадала киностудия Довженко.

До восьми возросло число жертв массированного российского удара по Киеву в ночь на четверг. Среди погибших шестилетний ребёнок. Пострадали, по последним данным, 124 человека.

Поисково-спасательная операция продолжается. Днём в четверг из-под завалов одного из разрушенных россиянами домов достали живого мужчину. Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями, в ходе работ спасатели поддерживали с ним контакт в течение 3 часов.

Всего российская армия атаковала Украину 317 дронами и ракетами. Основной удар пришёлся по Киеву, где зафиксированы прямые попадания пяти "Искандеров-К".

Сообщается о многочисленных разрушениях в Святошинском, Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Повреждены жилые дома, школа, детский сад и детская больница. Сожжены припакованные во дворах пострадавших домов автомобили, в некоторых районах возникли сильные пожары.

В результате атаки на Киев повреждена территория Национальной киностудии имени Александра Довженко, сообщило Государственное агентство Украины по вопросам кино, взрывной волной выбило около 90 окон.

Удары дронов и ракет также были зафиксированы в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях Украины.

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