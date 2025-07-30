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Палестинский мальчик оплакивает отца, погибшего в результате израильского удара
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Видео. Мальчик из Газы оплакивает отца, убитого возле пункта помощи

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Тринадцатилетний Ахмад Зайед рыдает у тела своего отца, одного из десятков погибших в результате израильских ударов и обстрелов в секторе Газа.

По меньшей мере 46 палестинцев были убиты во вторник вечером и в среду утром в результате израильских авиаударов и обстрелов по всей территории сектора Газа, сообщают местные больницы. Медицинские работники говорят, что более 30 погибших пытались получить гуманитарную помощь, когда были убиты.

Сотрудники больницы Шифа, расположенной на севере анклава, сообщили, что 12 человек были застрелены возле перехода Зиким, когда они направлялись за гумпомощью. Еще тринадцать были убиты в результате ударов по Джабалии, Бейт-Лахии и Бейт-Хануну.

В больницу Насер в Хан-Юнисе, на юге Газы, поступило 17 тел из района коридора Мораг. В Нусейрате четыре человека были убиты возле пункта помощи, по данным администрации больницы Аль-Ауда.

Израильские власти не прокомментировали эти сообщения.

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