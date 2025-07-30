Видео. Цунами достигли Японии и Гавайев после землетрясения у берегов России

Землетрясение, зарегистрированное на глубине 18,2 километра, вызвало волны высотой до четырех метров вдоль побережья Камчатки, где несколько человек получили травмы.

Метеорологическое агентство Японии выпустило предупреждения о волнах высотой до трех метров вдоль Хоккайдо и Хонсю, в префектуре Ивате высота волн достигла 1,3 метра.

Почти 2 миллиона человек в Японии получили приказы об эвакуации. Предупреждения были расширены до Сикоку, Кюсю и Окинавы.

Кроме того были объявлены предупреждения о цунами для Гавайев, Аляски, частей западного побережья США и районов, расположенных на юге - до Новой Зеландии.