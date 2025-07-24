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Лесной пожар охватил лесистую местность возле деревни Чавушлар, в районе Карабук, на северо-западе Турции, в среду, 23 июля 2025 года.
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Видео. Смертельный лесной пожар в Турции: из-за смены ветра пожарные попали в ловушку

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10 человек, включая добровольцев, погибли в среду в турецкой провинции Эскишехир при тушении лесных пожаров.

Погибшие входили в состав команды из 24 человек и оказались в ловушке, когда изменившийся ветер быстро перенаправил пламя. По словам министра лесного хозяйства Ибраима Юмаклы, по меньшей мере 14 других пожарных и добровольцев получили ранения и остаются в больнице.

За последние 24 часа в Турции вспыхнули 9 крупных пожаров и 11 сильных возгораний, вызванных экстремальной жарой, засухой и сильными ветрами.

Пожары в провинциях Эскишехир, Сакарья и Биледжик в основном под контролем, но сильные ветры продолжают усложнять усилия по их тушению.

Число погибших в этом году от лесных пожаров в Турции возросло до 13-ти.

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