Видео. Смертельный лесной пожар в Турции: из-за смены ветра пожарные попали в ловушку

Погибшие входили в состав команды из 24 человек и оказались в ловушке, когда изменившийся ветер быстро перенаправил пламя. По словам министра лесного хозяйства Ибраима Юмаклы, по меньшей мере 14 других пожарных и добровольцев получили ранения и остаются в больнице.

За последние 24 часа в Турции вспыхнули 9 крупных пожаров и 11 сильных возгораний, вызванных экстремальной жарой, засухой и сильными ветрами.

Пожары в провинциях Эскишехир, Сакарья и Биледжик в основном под контролем, но сильные ветры продолжают усложнять усилия по их тушению.

Число погибших в этом году от лесных пожаров в Турции возросло до 13-ти.