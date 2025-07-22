Ставший объектом мемов британский истребитель F-35B наконец покинул Индию
Top News Stories Today
Видео. Новости дня | 22 июля — вечерний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
РЕКЛАМА
Последние видео
Узбекистан разрабатывает редкие материалы с использованием более экологичных методов добычи
Польша возвела электронный барьер на границе с Беларусью
Дворец культуры и науки в Варшаве празднует свое 70-летие
Министры иностранных дел 28 стран призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа
Новый раунд переговоров между Россией и Украиной планируется в среду - Зеленский
США и Германия поставят Киеву пять ЗРК Patriot, Германия и Великобритания - 220 000 снарядов
Израильская армия начала первую наземную операцию в Дейр-эль-Балахе
Иран проведёт консультации с Россией и Китаем перед переговорами с европейцами в пятницу
РЕКЛАМА
Сирийское правительство приступило к эвакуации семей бедуинов из Эс-Сувейды
Считают ли граждане ЕС свои национальные системы правосудия независимыми?
Греция создаст два морских природоохранных парка: в Ионическом и Эгейском морях
Яннис Антониу: "Подтверждение рамок для диалога по кипрской проблеме имеет решающее значение
ЭКСПО-2025 демонстрирует видение Японии в области устойчивого питания и медицины будущего
Гамбург: тепло от медеплавильни греет город, а не Землю
Президент Кипра: "Стена оккупации не является непробиваемой"
Бангладеш: самолет ВВС врезался в школу в Дакке. Есть жертвы
РЕКЛАМА