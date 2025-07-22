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Группа посетителей собирается на холме в нескольких километрах, чтобы наблюдать за двумя активными кратерами после извержения вулкана примерно в 6 км к северу от Гриндавика, Исландия, 19.07.2025
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Видео. На исландском полуострове Рейкьянес туристы наблюдают за остывающей лавой

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Туристы вернулись на полуостров Рейкьянес в Исландии, чтобы увидеть извержение вулкана, начавшееся 16 июля. Нынешняя активность вулкана, заявляют власти, не угрожает инфраструктуре.

Съемка с дрона, проведенная в понедельник, показывает, как лава выходит из ряда кратеров вулканов Сундхнуксгигар. Власти подтвердили, что нынешняя активность вулкана не угрожает инфраструктуре. Туристы снова могут наблюдать извержение вулкана с относительно близкого расстояния.

На прошлой неделе в качестве меры предосторожности были эвакуированы примерно 100 жителей Гриндавика, а также гости ближайшего кемпинга и геотермального спа-курорта Голубая Лагуна. Из-за продолжающейся вулканической активности город остается практически безлюдным с тех пор, как в 2023 году его покинули почти 4 000 человек.

Четыре года назад на исландском полуострове Рейкьянес активизировались геологические процессы. Эксперты говорят, что извержения в этом районе могут продолжаться десятилетиями или даже столетиями в рамках нового вулканического цикла.

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