Видео. На исландском полуострове Рейкьянес туристы наблюдают за остывающей лавой

Съемка с дрона, проведенная в понедельник, показывает, как лава выходит из ряда кратеров вулканов Сундхнуксгигар. Власти подтвердили, что нынешняя активность вулкана не угрожает инфраструктуре. Туристы снова могут наблюдать извержение вулкана с относительно близкого расстояния.

На прошлой неделе в качестве меры предосторожности были эвакуированы примерно 100 жителей Гриндавика, а также гости ближайшего кемпинга и геотермального спа-курорта Голубая Лагуна. Из-за продолжающейся вулканической активности город остается практически безлюдным с тех пор, как в 2023 году его покинули почти 4 000 человек.

Четыре года назад на исландском полуострове Рейкьянес активизировались геологические процессы. Эксперты говорят, что извержения в этом районе могут продолжаться десятилетиями или даже столетиями в рамках нового вулканического цикла.