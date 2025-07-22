Видео. В Японии прошли учения по поимке и отпугиванию медведей

В Японии, после участившихся нападений на людей медведей, проведены учения по поимке и отпугиванию этих хищных зверей. В учениях были задействованы сотрудники полиции префектуры Тотиги, расположенной примерно в 100 км к северу от Токио, и участники местного клуба охотников. Они продемонстрировали методы отпугивания медведей, включая использование фейерверков.

12 июля в Фукусиме, на юге Хоккайдо, погиб 52-летний разносчик газет, которого растерзал медведь. На следующей неделе в городе был застрелен самец бурого медведя. На основании анализов ДНК было установлено, что этот зверь убил доставщика газет. Четыре года назад этот же медведь совершил нападение на 70-летнюю женщину. В понедельник в префектуре Акита, на севере Японии, в лапах дикого зверя оказался фермер.

С начала июля в префектуре Акита было зарегистрировано более 650 случаев появления медведей, что почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.