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Видео. В Японии прошли учения по поимке и отпугиванию медведей

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В Японии растет число случаев нападений медведей на людей. 12 июля в Фукусиме, на юге Хоккайдо, погиб 52-летний разносчик газет, которого растерзал дикий зверь.

В Японии, после участившихся нападений на людей медведей, проведены учения по поимке и отпугиванию этих хищных зверей. В учениях были задействованы сотрудники полиции префектуры Тотиги, расположенной примерно в 100 км к северу от Токио, и участники местного клуба охотников. Они продемонстрировали методы отпугивания медведей, включая использование фейерверков.

12 июля в Фукусиме, на юге Хоккайдо, погиб 52-летний разносчик газет, которого растерзал медведь. На следующей неделе в городе был застрелен самец бурого медведя. На основании анализов ДНК было установлено, что этот зверь убил доставщика газет. Четыре года назад этот же медведь совершил нападение на 70-летнюю женщину. В понедельник в префектуре Акита, на севере Японии, в лапах дикого зверя оказался фермер.

С начала июля в префектуре Акита было зарегистрировано более 650 случаев появления медведей, что почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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