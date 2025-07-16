Венгрия требует санкций ЕС после гибели венгра в Украине
Видео. Новости дня | 16 июля — утренний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
РЕКЛАМА
Последние видео
«Альпийские» чудеса Узбекистана: путь к экологичному туризму
Администрация Трампа отказалась от публикации климатических отчетов на сайте НАСА
Оживший Грюнвальд: тысячи зрителей перенеслись в прошлое, к великой битве 1410 года
Израиль: ультраортодоксальный блок объявил о выходе из коалиции Нетаньяху
Нет; Италия не планирует "забросить" климат
В Ирландии перезахоронят детей из братских могил
Министры обороны США и Германии встретились в Пентагоне
Судно Frontex затонуло у берегов Лесбоса. Экипаж в безопасности
РЕКЛАМА
ЕС грозит США ответными пошлинами, но надеется на переговоры
Глава МИД Мартинес-Ача: "Панама не передавала суверенитет США"
Обгоняют ли женщины мужчин в ЕС по занятости в сфере культуры?
Франция празднует День взятия Бастилии военным парадом в Париже
Глава МИД Израиля: у нас нет намерения контролировать Газу в долгосрочной перспективе
Аэрокосмические школы Испании стремятся обеспечить промышленное будущее Европы
Что пил Гомер? На греческом Сикиносе возрождают древнюю лозу
Зеленский и Келлог обсудили вопросы усиления ПВО для Украины
РЕКЛАМА