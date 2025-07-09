Видео. Волонтеры доставляют еду спасателям и пострадавшим в Техасе

Джефф Рокоу, один из тех, кто не раз отправлял своих детей в лагерь Mystic, обменял свой фартук шеф-повара на волонтерский значок. Он помогает кормить спасателей после смертоносных наводнений в Техасе.

53-летний житель Далласа, чьи дочери Сейдж, 16 лет, и Вайолет, 13 лет, покинули лагерь Хилл-Кантри всего за неделю до катастрофы, сказал, что этот опыт сильно повлиял на него.

«У них был тяжелый день, - сказал он во время перерыва на сбор продуктов в церкви Кервилла. - Они могли бы быть там... О боже, это могли бы быть мои дети».

Несмотря на то что его дочери жили в домиках рядом с рекой, Рокоу признался, что никогда не беспокоился о риске наводнений. Теперь он просто благодарен, что они в безопасности, и молится за тех, кто все еще ждет новостей.