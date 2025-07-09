NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
Во вторник, 8 июля 2025 года, заместители шерифа округа Аптон проводят поисково-спасательные работы на берегах реки Гуадалупе в Инграме, штат Техас, после наводнения, произошедшего на четвёртое июля.
No Comment

Видео. Волонтеры доставляют еду спасателям и пострадавшим в Техасе

Последние обновления:

Добровольцы доставляют горячие обеды аварийно-спасательным службам и пострадавшим от наводнения по всему Техасу. Люди объединяются для поддержки усилий по восстановлению после смертоносного бедствия на прошлой неделе.

Джефф Рокоу, один из тех, кто не раз отправлял своих детей в лагерь Mystic, обменял свой фартук шеф-повара на волонтерский значок. Он помогает кормить спасателей после смертоносных наводнений в Техасе.

53-летний житель Далласа, чьи дочери Сейдж, 16 лет, и Вайолет, 13 лет, покинули лагерь Хилл-Кантри всего за неделю до катастрофы, сказал, что этот опыт сильно повлиял на него.

«У них был тяжелый день, - сказал он во время перерыва на сбор продуктов в церкви Кервилла. - Они могли бы быть там... О боже, это могли бы быть мои дети».

Несмотря на то что его дочери жили в домиках рядом с рекой, Рокоу признался, что никогда не беспокоился о риске наводнений. Теперь он просто благодарен, что они в безопасности, и молится за тех, кто все еще ждет новостей.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocommentПосмотреть все статьи о musicaПосмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА