Видео. Штормы накрыли центральную Европу после сильной жары

63-летняя женщина погибла в городке Робеккето-кон-Индуно на севере Италии недалеко от Милана в результате падения дерева - мощный шторм накрыл город после нескольких дней палящей жары. Ещё два человека получили ранения и были госпитализированы.

Проливные дожди обрушились также на восточный регион Венето, непогода особенно затронула города Беллуно и Виченца, а также некоторые районы Тосканы, где также сообщалось о падении деревьев.

Бури последовали за жарой, и учёные предупреждают, что изменение климата увеличивает частоту таких экстремальных явлений.

Венгрия, Словакия, Хорватия и Сербия также столкнулись с разрушительными бурями и лесными пожарами.

В Словакии порывы ветра, превышающие 100 км/ч, срывали крыши со зданий и нарушили движение транспорта.

В Хорватии град повредил стадион и порт Сплита, а в Сербии продолжают тушить сотни пожаров.