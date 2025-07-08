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Пожарный убирает обломки с улицы в Сплите, Хорватия, во вторник, 8 июля 2025 года, после мощного шторма.
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Видео. Штормы накрыли центральную Европу после сильной жары

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После нескольких дней экстремальной жары мощные бури обрушились Центральную и Восточную Европу, вызвав гибель людей и значительные разрушения.

63-летняя женщина погибла в городке Робеккето-кон-Индуно на севере Италии недалеко от Милана в результате падения дерева - мощный шторм накрыл город после нескольких дней палящей жары. Ещё два человека получили ранения и были госпитализированы.

Проливные дожди обрушились также на восточный регион Венето, непогода особенно затронула города Беллуно и Виченца, а также некоторые районы Тосканы, где также сообщалось о падении деревьев.

Бури последовали за жарой, и учёные предупреждают, что изменение климата увеличивает частоту таких экстремальных явлений.

Венгрия, Словакия, Хорватия и Сербия также столкнулись с разрушительными бурями и лесными пожарами.

В Словакии порывы ветра, превышающие 100 км/ч, срывали крыши со зданий и нарушили движение транспорта.

В Хорватии град повредил стадион и порт Сплита, а в Сербии продолжают тушить сотни пожаров.

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