Видео. На фестивале Сан-Фермин в Памплоне состоялся первый забег быков

Забег на дистанции в 846-метров оказался насыщенным на события как для бегунов, так и для быков, рассказывают очевидцы. На первом же отрезке два быка одновременно упали, когда вбегали на площадь Аюнтамьенто. Никто из 4 000 бегунов, одетых в белое с красными повязками, не пострадал от ударов рогами. Несколько участников забега получили лёгкие травмы. Опытные бегуны старались бежать в нескольких сантиметрах от рогов, размахивая свёрнутыми газетами, чтобы подбодрить их.

Быкам, приглашённым из Кадиса, потребовалось две минуты и 37 секунд, чтобы добраться до арены для корриды в Памплоне, где они в двадцатый раз участвовали в Фиесте. Каждый забег заканчивается боем быков, животные позже участвуют в дневных боях.

Событие привлекает внимание всего мира, но вызывает и критику. Накануне фестиваля активисты по защите прав животных устроили протест, надев рога и измазавшись искусственной кровью. Они призвали прекратить бои быков, которые считают устаревшими и жестокими.