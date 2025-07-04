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Дым виден внутри сгоревшего дома, когда пожар охватывает Рафи́ну, к востоку от Афин, Греция, в четверг, 3 июля 2025 года. В этом районе уничтожено несколько домов.
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Видео. Лесные пожары охватили материковую часть Греции и острова, вынуждая эвакуироваться

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Греция в четверг боролась с сильными лесными пожарами, пламя бушевало недалеко от Афин и на острове Крит. Тысячи людей покинули свои дома и курорты.

Недалеко от порта Рафина, в 30 километрах к востоку от греческой столицы, местные паромные перевозки были нарушены, так как экипажи боролись с огнём. Около 148 пожарных боролись с огём в Пикерми, пригороде Афин. Пожар угрожал многим домам, вызвав отключение электроэнергии и заставив власти эвакуировать более 300 человек.

На острове Крит более 5000 человек, включая туристов и сотрудников отелей, были эвакуированы из региона Иерапетра. Некоторых спасли из моря местные рыбаки. Вот уже третий день как пламя уничтожает здесь лес и оливковые рощи.

Выгорели большие площади сельскохозяйственных угодий в юго-восточной части острова, погибли животные, повреждены дома и сожжены фермерские хозяйства.

Летние лесные пожары часты в Греции, и эксперты предупреждают, что изменение климата усиливает их интенсивность.

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