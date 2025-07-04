Видео. Лесные пожары охватили материковую часть Греции и острова, вынуждая эвакуироваться

Недалеко от порта Рафина, в 30 километрах к востоку от греческой столицы, местные паромные перевозки были нарушены, так как экипажи боролись с огнём. Около 148 пожарных боролись с огём в Пикерми, пригороде Афин. Пожар угрожал многим домам, вызвав отключение электроэнергии и заставив власти эвакуировать более 300 человек.

На острове Крит более 5000 человек, включая туристов и сотрудников отелей, были эвакуированы из региона Иерапетра. Некоторых спасли из моря местные рыбаки. Вот уже третий день как пламя уничтожает здесь лес и оливковые рощи.

Выгорели большие площади сельскохозяйственных угодий в юго-восточной части острова, погибли животные, повреждены дома и сожжены фермерские хозяйства.

Летние лесные пожары часты в Греции, и эксперты предупреждают, что изменение климата усиливает их интенсивность.