Флагу Евросоюза — 40 лет
Видео. Новости дня | 29 июня — вечерний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
Байден и Харрис проводили в последний путь экс-спикера палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман
В Иране прошли государственные похороны военных лидеров и ученых-ядерщиков, погибших в войне с Израилем
РЕКЛАМА
Последние видео
Москва готова к третьему раунду переговоров с Украиной
Верховный суд США поддержал Трампа в вопросе гражданства иностранцам
Китай подтвердил, что подписал торговое соглашение с США
В Самаре объявлены два дня траура после гибели пяти жителей в результате российского ракетного удара
"Брексит" - успех или провал? Слово британцам
Палестинские СМИ заявили об ударе ЦАХАЛ в Дейр-эль-Балахе
Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции: три дня праздника, 200 VIP-гостей и протесты
Саммит ЕС в Брюсселе: Орбан снова против всех
РЕКЛАМА
Седьмой этап обмена военнопленными между Киевом и Москвой
Посол Украины: «Мы убедим Венгрию»
Саммит в Брюсселе: очередное противостояние по антироссийским санкциям
Сначала жара, теперь шторм: Франция борется с экстремальной погодой
Европа - крупнейший донор Альянса по вакцинам. США отказались его финансировать
Shell опровергает сообщения о намерении поглотить BP
Глава ЦРУ: удары США нанесли "серьёзный ущерб" ядерным объектам Ирана
Выживет ли директива ЕС по борьбе с "зеленым пиаром"?
РЕКЛАМА