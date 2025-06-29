Отправьте письмо в 2045 год: парижское кафе для путешественников во времени
Видео. Новости дня | 29 июня — утренний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
Байден и Харрис проводили в последний путь экс-спикера палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман
В Иране прошли государственные похороны военных лидеров и ученых-ядерщиков, погибших в войне с Израилем
РЕКЛАМА
Последние видео
Удар РФ по Одессе: двое погибших и 17 пострадавших, среди них — трое детей
ДРК и Руанда подписали мирное соглашение при посредничестве США, призванное положить конец 30-летнему конфликту
В Самаре объявлены два дня траура после гибели пяти жителей в результате российского ракетного удара
"Брексит" - успех или провал? Слово британцам
Палестинские СМИ заявили об ударе ЦАХАЛ в Дейр-эль-Балахе
Саммит ЕС в Брюсселе: Орбан снова против всех
Седьмой этап обмена военнопленными между Киевом и Москвой
Посол Украины: «Мы убедим Венгрию»
РЕКЛАМА
Саммит в Брюсселе: очередное противостояние по антироссийским санкциям
Сначала жара, теперь шторм: Франция борется с экстремальной погодой
Европа - крупнейший донор Альянса по вакцинам. США отказались его финансировать
Shell опровергает сообщения о намерении поглотить BP
Глава ЦРУ: удары США нанесли "серьёзный ущерб" ядерным объектам Ирана
Выживет ли директива ЕС по борьбе с "зеленым пиаром"?
Фон дер Ляйен призывает Венгрию отменить запрет на проведение гей-прайда в Будапеште
Отмена рейсов в аэропортах Брюсселя и Шарлеруа из-за всеобщей забастовки
РЕКЛАМА