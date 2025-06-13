Видео. Премьер-министр Индии Моди посетил место крушения самолета Air India

Самолет 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, рухнул на медицинское общежитие через несколько минут после взлета, унеся жизни как минимум 260 человек, 241 из них находился на борту. Один пассажир чудом выжил.

Огонь охватил здание, где также находились люди. Точное количество жертв пока неизвестно.

Моди, в сопровождении главного министра Гуджарата Бхупендры Пателя и министра гражданской авиации Рама Мохана Найду Кинджарапу, встретился с аварийными командами и пообещал полную поддержку семьям погибших.

Спасательные операции продолжаются, экипажи разбирают завалы. "Это трагедия, которую мы не забудем", - сказал один из спасателей.