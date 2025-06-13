NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
Нарендра Моди осматривает место крушения самолета в Ахмадабаде
No Comment

Видео. Премьер-министр Индии Моди посетил место крушения самолета Air India

Последние обновления:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу посетил Ахмадабад, где осмотрел обгоревшие обломки самолета Air India, который разбился вскоре после взлета, унеся жизни по меньшей мере 260 человек.

Самолет 787 Dreamliner, направлявшийся в Лондон, рухнул на медицинское общежитие через несколько минут после взлета, унеся жизни как минимум 260 человек, 241 из них находился на борту. Один пассажир чудом выжил.

Огонь охватил здание, где также находились люди. Точное количество жертв пока неизвестно.

Моди, в сопровождении главного министра Гуджарата Бхупендры Пателя и министра гражданской авиации Рама Мохана Найду Кинджарапу, встретился с аварийными командами и пообещал полную поддержку семьям погибших.

Спасательные операции продолжаются, экипажи разбирают завалы. "Это трагедия, которую мы не забудем", - сказал один из спасателей.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocommentПосмотреть все статьи о musicaПосмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА