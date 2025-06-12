Португалия: 40 лет сближению с евросемьей
Видео. Новости дня | 12 июня — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
Далее
Далее
РЕКЛАМА
Последние видео
Изучение трансформации Катара в экологичную и устойчивую к изменению климата страну
Проблемы с утилизацией отходов: предпринимает ли Кипр достаточные меры против нелегальных свалок?
Сеул приостановил пропагандистское вещание на границе с КНДР
Илон Маск сожалеет о "некоторых" своих постах в соцсетях о Дональде Трампе
Грета Тунберг вернулась в Швецию. Восемь активистов "Флотилии" остаются под стражей в Израиле
Сенат Франции поддержал закон о регулировании деятельности гигантов быстрой моды Shein и Temu
Будущие лидеры технологий выходят на сцену на конкурсе Young Inventors Prize 2025
Устроивший стрельбу в школе в Граце оставил посмертную записку
РЕКЛАМА
Ночные атаки РФ на Украину: в Харькове погибли не менее трех человек
Мэр Лос-Анджелеса объявила о введении комендантского часа в ряде районов
Гутерриш призывает присоединиться к Договору об открытом море
Оправдано ли привлечение долговых средств для увеличения инвестиций в оборону?
Софийский собор в Киеве, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадал от российского обстрела
Дебаты о "цифровом совершеннолетии" начались в Евросоюзе
Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России
Убийство в школе: "Государство должно серьёзно относиться к психическому здоровью молодёжи"
РЕКЛАМА