Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил за демилитаризацию ХАМАС
Видео. Новости дня | 10 июня — дневной выпуск
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