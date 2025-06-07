РФ продолжила массированные удары по Украине: 3 погибших в Харькове
Видео. Новости дня | 7 июня — утренний выпуск
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