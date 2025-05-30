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28 мая 2025 года в Тель-Авиве, Израиль, люди приняли участие в митинге, посвященном 600 дням с тех пор, как израильтяне были взяты в заложники ХАМАСом в Газе, требуя их освобождения и прекращения войны.
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Видео. Протестующие в Тель-Авиве требуют соглашения с ХАМАС

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Вечером в четверг в Тель-Авиве прошла антиправительственная демонстрация, участники которой считают, что правительство Израиля делает недостаточно для освобождения заложников, удерживаемых в Газе, и прекращения войны.

Толпы недовольных политикой Биньямина Нетаньяху собрались на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве, где был дан старт очередному еженедельному протестному шествию. Но в этот раз акция была посвящена 600 дням войны в Газе.

Активисты движения за освобождение заложников прошли по проспекту Бен-Гурион, скандируя лозунги и размахивая плакатами, призывающими вернуть домой израильтян, всё ещё находящихся в плену у ХАМАС.

По имеющейся информации, 58 заложников удерживаются в палестинском анклаве, по крайней мере 20 из них, предположительно живы.

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