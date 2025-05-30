Видео. Протестующие в Тель-Авиве требуют соглашения с ХАМАС

Толпы недовольных политикой Биньямина Нетаньяху собрались на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве, где был дан старт очередному еженедельному протестному шествию. Но в этот раз акция была посвящена 600 дням войны в Газе.

Активисты движения за освобождение заложников прошли по проспекту Бен-Гурион, скандируя лозунги и размахивая плакатами, призывающими вернуть домой израильтян, всё ещё находящихся в плену у ХАМАС.

По имеющейся информации, 58 заложников удерживаются в палестинском анклаве, по крайней мере 20 из них, предположительно живы.