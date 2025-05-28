Расовое профилирование широко применяется в ЕС, сетует Совет Европы
Видео. Новости дня | 28 мая — дневной выпуск
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