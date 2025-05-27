Видео. Война оставляет свой след во Львове через могилы и скорбь

Вдали от восточных линий фронта во Львове на Лычаковском кладбище простирается Марсово поле, где ряды украинских флагов отмечают могилы павших солдат из этого региона. Многие из похороненных здесь молоды, их жизни прервались, не успев начаться.

Кладбище неуклонно расширяется по мере того, как хоронят все больше людей, каждое прощание — напоминание о том, что расстояние не спасает от скорби.

Львов также стал местом, где европейские лидеры поддержали создание трибунала для судебного преследования за предполагаемые военные преступления России, что многие рассматривают как небольшой шаг к справедливости на фоне продолжающихся потерь.