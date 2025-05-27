NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
Флаги с портретами солдат развеваются на импровизированном мемориале для погибших украинских солдат на площади Независимости в Киеве, Украина, пятница, 17 января 2025 года
No Comment

Видео. Война оставляет свой след во Львове через могилы и скорбь

Последние обновления:

Львов, западный украинский город возле польской границы, редко слышит взрывы, но ежедневно испытывает тяжесть войны через утраты и траур.

Вдали от восточных линий фронта во Львове на Лычаковском кладбище простирается Марсово поле, где ряды украинских флагов отмечают могилы павших солдат из этого региона. Многие из похороненных здесь молоды, их жизни прервались, не успев начаться.

Кладбище неуклонно расширяется по мере того, как хоронят все больше людей, каждое прощание — напоминание о том, что расстояние не спасает от скорби.

Львов также стал местом, где европейские лидеры поддержали создание трибунала для судебного преследования за предполагаемые военные преступления России, что многие рассматривают как небольшой шаг к справедливости на фоне продолжающихся потерь.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocommentПосмотреть все статьи о musicaПосмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА