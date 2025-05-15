Видео. Новости дня | 15 мая — утренний выпуск

Срочная новость. Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
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Пир эстетики и вкуса: от воздушных змеев до уличной еды | Qatar 365
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Как казахская борзая тазы стала национальной иконой
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