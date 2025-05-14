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Представители народа ваорани протестуют у здания Конституционного суда, Эквадор, вторник, 13 мая 2025 года
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Видео. Племя ваорани в Эквадоре требует судебного разбирательства по нефтяным проектам в Амазонии

Лидеры коренного сообщества ваорани из Эквадора собрались во вторник в Конституционном суде Кито, призывая признать их территориальные права, которым угрожают поддерживаемые правительством нефтяные проекты

Делегация ваорани, включая духовных лидеров, потребовала гарантий предварительных консультаций перед началом любых исследований, затрагивающих около 180 000 гектаров их исконных земель в Пастасе.

Представители коренных народов опасаются, что добыча нефти может разрушить экосистемы, нарушить их традиционный образ жизни и поставить под угрозу изолированные племена, живущие глубоко в амазонских лесах.

Правительство настаивает на том, что расширение добычи нефти жизненно важно для экономического роста, но противники утверждают, что это ведет к культурной эрозии и экологической катастрофе.

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