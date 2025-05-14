Видео. Племя ваорани в Эквадоре требует судебного разбирательства по нефтяным проектам в Амазонии

Делегация ваорани, включая духовных лидеров, потребовала гарантий предварительных консультаций перед началом любых исследований, затрагивающих около 180 000 гектаров их исконных земель в Пастасе.

Представители коренных народов опасаются, что добыча нефти может разрушить экосистемы, нарушить их традиционный образ жизни и поставить под угрозу изолированные племена, живущие глубоко в амазонских лесах.

Правительство настаивает на том, что расширение добычи нефти жизненно важно для экономического роста, но противники утверждают, что это ведет к культурной эрозии и экологической катастрофе.