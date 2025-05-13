Видео. В Мексике перед местными выборами убили двух кандидатов в мэры

В мексиканском штате Веракрус убили кандидата в мэры города Тексистепек от правящей партии "Морена". Есения Лара Гутьеррес шла во главе шествия сторонников в тот момент, когда группа вооружённых людей открыла огонь. Она и ещё четверо сопровождавших погибли. Позже власти сообщили, что в числе жертв - дочь политика. Ещё три человека получили ранения. СМИ пишут, что митинг транслировался в прямом эфире в соцсетях, и момент нападения попал на видео.

Тексистепек - город с населением 20 000 человек, расположенный на юго-западе от нефтяного порта Коацакоалькос. В районе, как и во всём штате орудуют различные преступные группировки. Жители жалуются на отсутствие безопасности и бездействие правоохранителей.

Это уже второе убийство местного кандидата в Веракрусе в преддверии выборов, намеченных на 1 июня.

29 апреля, в день старта избирательной кампании, неизвестные убили Хермана Ануара Валенсию - ещё одного представителя правящей партии, в его предвыборном штабе в Кошкиуи.

Сообщается, что 57 местных кандидатов попросили у правительства обеспечить их охраной. Была ли она у убитых политиков - неизвестно.