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Посетители наблюдают за процессом реставрации Курбе
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Видео. Смотрите онлайн реставрацию шедевра Курбе в музее Орсе

Любители искусства могут наблюдать за процессом, которым руководит Чинция Паскуали, до середины 2026 года.

В музее д'Орсе в Париже проходит полная реставрация монументального произведения Гюстава Курбе "Похороны в Орнане", которую можно наблюдать вживую.

Спустя десять лет после реставрации "Мастерской художника" в подобных условиях, музей вновь пригласил посетителей стать свидетелями кропотливого процесса.

За стеклом команда из семи реставраторов тщательно очищает состарившийся лак, корректирует структурные швы и стремится возродить оригинальные тона картины.

Проект планируют завершить к середине 2026 года, что позволяет любителям искусства возвращаться, наблюдать за изменениями и ценить мастерство, вложенное в сохранение произведения.

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