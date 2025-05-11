Видео. Смотрите онлайн реставрацию шедевра Курбе в музее Орсе

В музее д'Орсе в Париже проходит полная реставрация монументального произведения Гюстава Курбе "Похороны в Орнане", которую можно наблюдать вживую.

Спустя десять лет после реставрации "Мастерской художника" в подобных условиях, музей вновь пригласил посетителей стать свидетелями кропотливого процесса.

За стеклом команда из семи реставраторов тщательно очищает состарившийся лак, корректирует структурные швы и стремится возродить оригинальные тона картины.

Проект планируют завершить к середине 2026 года, что позволяет любителям искусства возвращаться, наблюдать за изменениями и ценить мастерство, вложенное в сохранение произведения.