Видео. Большой военный парад в Астане

В столице Казахстана в памятном мероприятии приняли участие более 4000 военнослужащих из различных частей вооруженных сил страны. На параде были представлены танки, бронетехника, ракетные системы. В воздух поднялись 66 самолетов и вертолетов.

Парад был приурочен как к годовщине Победы, так и ко Дню защитника отчества, который в Казахстане отмечают 7-го мая.

Это первый крупный парада с 2018 года: в последние годы подобные мероприятия отменяли как из-за пандемии, так и ради экономии бюджетных средств.