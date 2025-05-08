NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
Астана проводит крупный военный парад в честь 80-летия Второй мировой войны
No Comment
Последние обновления:

Видео. Большой военный парад в Астане

Парад состоялся впервые после 2018 года

В столице Казахстана в памятном мероприятии приняли участие более 4000 военнослужащих из различных частей вооруженных сил страны. На параде были представлены танки, бронетехника, ракетные системы. В воздух поднялись 66 самолетов и вертолетов.

Парад был приурочен как к годовщине Победы, так и ко Дню защитника отчества, который в Казахстане отмечают 7-го мая.

Это первый крупный парада с 2018 года: в последние годы подобные мероприятия отменяли как из-за пандемии, так и ради экономии бюджетных средств.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocommentПосмотреть все статьи о musicaПосмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА