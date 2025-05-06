Видео. Мексика отметила День победы в битве при Пуэбле

Пятого мая в Мексике - национальный праздник Синко де Майо, отмечаемый в честь победы в битве при городе Пуэбле. В этот день в 1862 году мексиканские войска нанесли поражение французской армии Наполеона III, которая превосходила их по численности и вооружениям.

Празднование давно стало традиционным, хотя и не общегосударственного значения. Но в 2023 году власти Мехико признали его частью культурного наследия. Многие отмечают его как День независимости Мексики.

В этом году в столице по этому случаю прошла масштабная реконструкция сражения, в которой участие приняли сотни людей, облачённых в военное обмундирование тех времён. На улицах гремели залпы орудий. А завершилось действо карнавальным шествием.

Примечательно, что Синко де Майо (в переводе с испанского "пятое мая") пользуется огромной популярностью в США, где проживает многочисленная мексиканская община.