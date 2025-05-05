Видео. Сильные штормы нанесли значительный ущерб на юге Польши

По сообщениям, в некоторых районах градины величиной с яйцо повредили здания и автомобили.

Наихудшая ситуация сложилась в обрушилась на регионы Малопольском, Подкарпатском, Силезском и Люблинаском воеводствах Польши, где жители стали свидетелями внезапных ливней и града. Село Розпша недалеко от Петркова было обесточено из-за повреждения линий электропередачи.

В Магдаленке были повреждены несколько зданий, разбиты окна и сорваны крыши как минимум с шести домов.

Пожарные работали допоздна, чтобы справиться с последствиями стихии.