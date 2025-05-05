Видео. Костюмированный парад детей открыл Фестиваль булочек на Ченг Чау

Ежегодный "фестиваль булочек" на отдалённом острове Гонконга Ченг Чау начался в понедельник с традиционного парада.

Детей, одетых в костюмы легендарных божеств и исторических персонажей, несли над собравшейся толпой по узким улочкам острова. Парад детей в костюмах под названием “Пиу сик”, что дословно переводится как “Шествие парящих цветов”, - главная местная традиция.

А сам "фестиваль булочек" - один из старейших и красочных мероприятий Гонконга, отсылает к давней истории, когда смертельная чума опустошила отдаленный остров. Его жители придерживались даосской традиции просить божеств о помощи и использовали в качестве подношений белые булочки, приготовленные на пару, чтобы отогнать злых духов.

В наши дни жители и гости острова едят булочки на пару, которые называются “Пинг Он Бао” (что означает “мирные” булочки, так как на них нанесены красным два китайских иероглифа - “мир” и “безопасность”).

В рамках праздничных мероприятий в полночь состоится соревнование, в ходе которого альпинисты наперегонки взбираются на башню, покрытую пластиковыми булочками. Побеждает тот, кто соберет больше всего булочек.

Празднование было приостановлено на десятилетия после несчастного случая в 1978-м, когда в результате обвала многие получили ранения. Традиция возобновилась в 2005 году.