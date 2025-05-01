Видео. Тушение крупного лесного пожара на западе Иерусалима продолжается

Пожар, вспыхнувший к западу от Иерусалима в среду, привел к закрытию трассы 1, основной автомагистрали, соединяющей Тель-Авив и Иерусалим, и эвакуации нескольких населенных пунктов.

Густой дым окутал небо над Иерусалимом, сильный ветер и жаркая, сухая погода способствовали распространению огня через лес Эштаол.

По меньшей мере 12 гражданских лиц, включая двух беременных женщин, и 17 пожарных были госпитализированы из-за отравления дымом.

Выгорело почти 2 тыс. га земельных угодий. Задержаны 18 подозреваемых в совершении поджогов, один из них - на месте преступления.