Сбой в управлении воздушным движением в Великобритании: авиакомпании требуют ответа
Top News Stories Today
Видео. Новости дня | 29 апреля — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
РЕКЛАМА
Последние видео
Плачущий мальчик из Газы не может смириться с потерей отца, убитого возле пункта гумпомощи
Где в Европе самые чистые воды для купания?
Вторсырьё: Португалия может не достичь европейских показателей в этом году
Борьба за бюджет ЕС в размере 2 трлн евро началась
Вирусное фото: Меркель, фон дер Ляйен и Мэй дружат с детства?
Индия заплатит Америке за торговлю с Россией
Португалию накрыла жара, и дальше будет хуже
Через несколько часов после землетрясения на Камчатке начал извергаться вулкан
РЕКЛАМА
Таможенные пошлины США: "Влияние на европейских потребителей будет ограниченным"
M’Dee: Голос новой музыкальной волны Центральной Азии
Европейские докеры против экспорта оружия в Израиль
Переработка — здорово, но меньше отходов — лучше: борьба с загрязнением пластиком у истоков
Япония: от предупреждения о цунами к "призывам к бдительности"
Таиланд: не менее девяти человек погибли при взрыве на фабрике фейерверков
Жители испанского города Катарроха призывают к отставке регионального правительства
На Гавайях не ожидают мощного цунами. Степень тревоги понижена
РЕКЛАМА