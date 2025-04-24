Видео. Израиль чтит День памяти жертв Холокоста минутой молчания по всей стране

Израильтяне замерли в тишине, почтив память погибших от рук нацистской Германии и ее пособников во время Второй мировой войны шести миллионов евреев.

Движение на дорогах остановилось, и люди вышли из машин, склонив головы в знак уважения.

День памяти жертв Холокоста и героев сопротивления (на иврите "Йом А-Шоа") в соответствии с еврейским календарем начинается после захода солнца 27 числа месяца Нисана (вечером 23 апреля 2025 года) и заканчивается вечером следующего дня.

На площади Дизенгофф в Тель-Авиве семьи заложников в Газе держали фотографии своих близких на фоне звука сирены.

Этот мрачный день также отмечается церемониями и мемориалами в школах и общественных местах.

В Иерусалиме лидеры, включая премьер-министра Нетаньяху, возложили венки в Яд Вашем, национальном мемориале Холокоста.