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Мать успокаивает своего сына в подвале школы, используемом как убежище после российского авиаудара по жилому кварталу в Киеве, Украина, в четверг, 24 апреля 2025 года.
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Видео. Удар РФ по Киеву ракетами и дронами: несколько погибших, десятки раненых

Жертвами комбинированного удара армии РФ по Киеву стали по меньшей мере восемь человек, 77 пострадали. Среди раненых - шестеро детей.

Власти Киева подтвердили, что в ходе атаки в ночь на четверг Россия применила как баллистические ракеты, так и дроны типа "Шахед".

В результате удара в разных частях города вспыхнули пожары.

Жители украинской столицы рассказывают о перенесенном ужасе, когда мощные взрывы сотрясали их дома. Укрывшаяся с детьми в подвале киевлянка рассказала журналистам, что их квартира была частично разрушена из-за российского обстрела.

В Святошинском районе Киева спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов разрушенного дома молодого человека, который пробыл под обломками больше шести часов.

Ликвидация последствий российской атаки продолжается.

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