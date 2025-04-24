Видео. Удар РФ по Киеву ракетами и дронами: несколько погибших, десятки раненых

Власти Киева подтвердили, что в ходе атаки в ночь на четверг Россия применила как баллистические ракеты, так и дроны типа "Шахед".

В результате удара в разных частях города вспыхнули пожары.

Жители украинской столицы рассказывают о перенесенном ужасе, когда мощные взрывы сотрясали их дома. Укрывшаяся с детьми в подвале киевлянка рассказала журналистам, что их квартира была частично разрушена из-за российского обстрела.

В Святошинском районе Киева спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов разрушенного дома молодого человека, который пробыл под обломками больше шести часов.

Ликвидация последствий российской атаки продолжается.