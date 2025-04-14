NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
Женщина из славяноязычного серболужицкого этнического меньшинства Германии украшает традиционное пасхальное яйцо в Шлайфе, 6 апреля 2025 года
No Comment
Последние обновления:

Видео. Лужицкие сербы в Германии готовят писанки к Пасхе

Современные лужичане происходят от славянских племен Центральной и Восточной Европы, которые поселились в Германии около 1500 лет назад

Члены этнического меньшинства Германии - лужичане, начали подготовку к Пасхе, используя старинный традиционный метод украшения яиц.

На окрашенные яйца наносят капли цветного воска, создавая сложные узоры.

Этот процесс может занимать от 90 минут до шести часов, в зависимости от используемых техник, мотива и размера яйца.

Современные лужичане происходят от славянских племен Центральной и Восточной Европы, которые поселились в Германии около 1500 лет назад.

В настоящее время в Германии проживает около 60 000 лужичан, разделенных между федеральными землями Саксония и Бранденбург. Они являются одним из четырёх официально признанных национальных меньшинств страны

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocommentПосмотреть все статьи о musicaПосмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА