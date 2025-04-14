Видео. Лужицкие сербы в Германии готовят писанки к Пасхе

Члены этнического меньшинства Германии - лужичане, начали подготовку к Пасхе, используя старинный традиционный метод украшения яиц.

На окрашенные яйца наносят капли цветного воска, создавая сложные узоры.

Этот процесс может занимать от 90 минут до шести часов, в зависимости от используемых техник, мотива и размера яйца.

Современные лужичане происходят от славянских племен Центральной и Восточной Европы, которые поселились в Германии около 1500 лет назад.

В настоящее время в Германии проживает около 60 000 лужичан, разделенных между федеральными землями Саксония и Бранденбург. Они являются одним из четырёх официально признанных национальных меньшинств страны