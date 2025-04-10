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Король Великобритании Карл III и королева Камилла в Риме, среда, 9 апреля 2025 года
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Видео. Король Карл III и королева Камилла полакомились мороженым в Риме

Король Карл III и королева Камилла неожиданно зашли за итальянским мороженым в Риме, приведя прохожих в восторг и удивление.

После выступления на заседании итальянского парламента британский король немного прогулялся по Риму со своей супругой Камиллой. Пара не могла пройти мимо знаменитой джелатерии Giolitti. Наслаждаясь неповторимым вкусом настоящего итальянского морженого, пара пообщалась с прохожими в нескольких шагах от парламентской палаты.

Для оказавшихся там случайно местных жителей и туристов этот момент навсегда останется в памяти. Илана Лельчук из Израиля описала рукопожатие с королем как момент, который бывает "раз в жизни", а Джорджина Уилсон из Великобритании сказала, что было "удивительно" обменяться несколькими словами с членами королевской семьи.

Эта поездка стала первым зарубежным визитом короля после лечения от рака.

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