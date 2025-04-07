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Крупнейший в Азии сад тюльпанов увядает из-за теплой весны и засухи
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Видео. Крупнейший сад тюльпанов Азии увядает из-за засухи

Повышение средней температуры воздуха и дефицит осадков угрожают саду имени Индиры Ганди, в котором растут без малого 2 миллиона тюльпанов.

Мемориальный сад тюльпанов имени Индиры Ганди близ индийского города Сринагар рискует утерять свое обычное великолепие. Причина - потепление климата и острый дефицит осадков, питающих цветы. В саду их - 1,7 миллионов. При средней температуре на 5-8 градусов Цельсия выше нормы многие тюльпаны демонстрируют признаки раннего увядания.

Уникальные цветочные поля у подножия горного хребта Забарван культивируют с 2007 года. На площади в 30 гектаров растут тюльпаны 73 сортов, луковицы которых Индия импортирует. Полюбоваться цветами сюда ежегодно приезжают сотни тысяч жителей страны и иностранных туристов.

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