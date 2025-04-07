Видео. Крупнейший сад тюльпанов Азии увядает из-за засухи

Мемориальный сад тюльпанов имени Индиры Ганди близ индийского города Сринагар рискует утерять свое обычное великолепие. Причина - потепление климата и острый дефицит осадков, питающих цветы. В саду их - 1,7 миллионов. При средней температуре на 5-8 градусов Цельсия выше нормы многие тюльпаны демонстрируют признаки раннего увядания.

Уникальные цветочные поля у подножия горного хребта Забарван культивируют с 2007 года. На площади в 30 гектаров растут тюльпаны 73 сортов, луковицы которых Индия импортирует. Полюбоваться цветами сюда ежегодно приезжают сотни тысяч жителей страны и иностранных туристов.