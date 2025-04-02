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Полицейские у палаток мигрантов на набережной реки Сены в Париже, 1 апреля 2025 года
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Видео. Французские власти прогоняют мигрантов с набережной Сены в Париже

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С окончанием зимнего периода власти Парижа начали сносить лагеря мигрантов с набережных Сены, что вызвало критику со стороны неправительственных организаций

Сотни мигрантов выселены из временных лагерей, разбитых на набережных Сены в Париже - во вторник французские власти провели операцию, ознаменовавшую конец зимнего моратория.

По данным НПО Utopia 56, полиция очистила около 100 палаток, установленных вдоль реки. Организация осудила операцию, предупредив, что она толкает мигрантов в бесконечный цикле перемещения.

Эвакуация последовала за аналогичной операцией в марте, когда французская полиция выдворила 450 молодых мигрантов из оккупированного культурного центра в столице.

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