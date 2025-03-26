Видео. Сильные дожди вызвали оползни в Дубровнике

Сильные дожди в районе Дубровника в Хорватии вызвали несколько оползней.

Стена обрушилась на дорогу над пляжем Банье в городе Плоче, повредив несколько припаркованных автомобилей. Улицу пришлось закрыть для движения.

Местные власти Дубровника подтвердили, что стена находилась на частной земле, и хотя владельцы заказали ремонт в октябре, Департамент коммунальных услуг Дубровника заявил, что не компетентен в этом вопросе.

Оползни также затронули Адриатическое шоссе рядом с Дубацем. Движение возможно только по одной полосе.