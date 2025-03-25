Видео. Польские пограничники предотвратили попытку пересечения границы

Польская пограничная служба опубликовала видео, на котором видна попытка незаконного пересечения границы в районе Черемхи, недалеко от белорусской границы, 21 марта.

На видео запечатлена группа, которая пытается прорезать металлические ворота с помощью электрической пилы. Вокруг летят искры.

Затем вдоль пограничного забора к ним прибыли военные и гражданские автомобили, и пограничники прервали процесс, прижав группу к земле.

Власти подтвердили, что сотрудники польской пограничной службы, вместе с солдатами польской армии, предотвратили незаконную попытку пересечения границы.