NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
VKTelegramFlipboardZenOK RU
Польский солдат патрулирует границу с Беларусью в Беловежской пуще, 29 мая 2024 года
No Comment

Видео. Польские пограничники предотвратили попытку пересечения границы

Последние обновления:

Польские пограничники сорвали попытку незаконного пересечения границы в Беларусью 21 марта. На видео запечатлен момент, как группа людей пытается прорезать металлические ворота.

Польская пограничная служба опубликовала видео, на котором видна попытка незаконного пересечения границы в районе Черемхи, недалеко от белорусской границы, 21 марта.

На видео запечатлена группа, которая пытается прорезать металлические ворота с помощью электрической пилы. Вокруг летят искры.

Затем вдоль пограничного забора к ним прибыли военные и гражданские автомобили, и пограничники прервали процесс, прижав группу к земле.

Власти подтвердили, что сотрудники польской пограничной службы, вместе с солдатами польской армии, предотвратили незаконную попытку пересечения границы.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocommentПосмотреть все статьи о musicaПосмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА