МКС принимает первых астронавтов из Индии, Польши и Венгрии
Видео. Новости дня | 25 марта — вечерний выпуск
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